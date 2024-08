Primeiros investimentos de hidrogênio no Ceará são previstos para 2025, diz governo

O marco legal do hidrogênio de baixo carbono foi recentemente sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Ceará Crédito: Vitor Magalhães

Os primeiros investimentos concretos em plantas para a produção de Hidrogênio Verde (H2V) no Ceará estão previstos para 2025. Foi o que afirmou o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado, Salmito Filho, durante o Fiec Summit 2024, evento com foco na cadeia do hidrogênio verde, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), de segunda-feira, 12, a terça-feira, 13, no Centro de Eventos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme explica o secretário, a expectativa surge por causa da segurança jurídica proporcionada pelo marco legal do hidrogênio de baixo carbono, recentemente sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Ceará.

Nesse sentido, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, ressalta que o Ceará está completamente inserido no contexto, assim como a indústria, "que terá uma grande expansão graças à chegada dessas empresas." Também reforçou que o setor demandará muita mão de obra nos próximos quatro anos, estimando-se mais de 50 mil novos empregos.

Já o senador do Ceará, Cid Gomes (PSB), disse que é essencial ser didático nesse processo de descarbonização para que as pessoas entendam a importância.