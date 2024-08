Emissão itinerante de documentos no Ceará começa nesta segunda, 19; veja municípios

O Caminhão do Cidadão passará por seis municípios do Ceará a partir desta segunda-feira, 19, até sábado, 24. A ação itinerante levará serviços de emissão de documentação básica à população em situação de vulnerabilidade social.



Entre os serviços oferecidos pela unidade móvel estão: emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e da Certidão de Antecedentes Criminais.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a Secretaria da Proteção Social (SPS), em Fortaleza, as unidades móveis estarão com atendimento das 9h às 16h, no Conjunto Palmeiras (19), Lagoa Redonda (20), Antônio Bezerra (23), Henrique Jorge (24) e Messejana (24).