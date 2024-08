Serviços de assistência a animais são integrados no projeto de atendimento à cidadania no Ceará

Novos serviços incluem consultas, vacinação e encoleiramento à animais no Projeto Acolher Crédito: FÁBIO LIMA

Os serviços de assistência a animais passam a integrar, de forma fixa, as ações do Projeto Acolher, da Secretaria da Proteção Social do Ceará (SPS), que oferta ações de cidadania, como emissão de documentos, à população vulnerável no Estado. A inclusão dos serviços voltados para os animais acontece por meio da Secretaria da Proteção Animal (Sepa) e surge a partir de uma demanda da população ao tema em edições anteriores do projeto. Na manhã desta sexta-feira, 9, a população do Grande Pirambu, em Fortaleza, recebeu a 93ª edição do Projeto Acolher, que acontece semanalmente em um bairro da Capital. Em primeira ação fixa no programa da SPS, um caminhão do Pet Ceará Móvel ofertou serviços de consultas, vacinação e encoleiramento aos animais da região. Cerca de 450 atendimentos foram realizados no local. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O titular da Secretaria de Proteção Animal (Sepa), David Rattacaso, afirma que a implantação dos serviços no projeto integra ações do conceito de Saúde Única. “Quando você está prestando serviço de atenção veterinária básica dentro de uma comunidade também estamos favorecendo a saúde única. Não podemos pensar hoje sobre a saúde veterinária desassociada da saúde humana”, explica.

A aposentada Lucilene Silva, 62, levou seu cachorro “Madruga”, de dez anos, para receber a vacina antirrábica. O seu animal de estimação foi o primeiro dos quatros que a moradora do Grande Pirambu levou para receber assistência veterinária durante a manhã. “Tenho mais três pra trazer pra eles serem consultados e vacinados também. A gente precisa das consultas para saber como eles estão, é impotante”, comenta. Entre os 450 atendimentos de assistência animal realizados nesta edição do projeto, estava o serviço de encoleiramento para a cachorra “Nala”, de quatro anos. A estudante Roberta Dias, 22, levou o animal para receber a proteção. Ela afirma que o equipamento é caro e a disponibilização gratuita auxilia as pessoas que não têm condições de adquirir a proteção ao animal. “Ter esses atendimento ajuda muito a gente. Ela já ficou muito doente em uma época e ainda tenho uma preocupação. Ter esses serviços pra gente e pra eles é muito bom”, disse.

A secretária da Proteção Social (SPS), Onélia Santana, informa que as demandas da população em cada edição do projeto vem sendo responsável pelo aumento dos serviços prestados, tanto de cidadania quanto, agora, para os animais do Estado. “Agora, a população também pediu esses serviços de proteção animal. Mais uma adesão importante do programa. São 93 edições e esses serviços têm crescido, e o importante, dentro da comunidade”, afirma Onélia. Cerca de 15 mil atendimentos a animais foram realizados desde a inauguração da primeira unidade móvel do Pet Ceará Móvel, em maio passado, em Fortaleza. Ao todo, o Estado possui três unidades, sendo duas em Fortaleza e outra no interior do Estado. A previsão da Sepa é que, até o fim do ano, nove unidades estarão em rotatividade por todos os municípios do Ceará.

Emissão de documentos, atendimento à proteção da mulher e ações na saúde A população do Grande Pirambu também contou com outros serviços. Entre eles a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) através do “Caminhão do Cidadão”, que emitiu documentos de primeiras e segundas vias. Também foram ofertados a emissão de certidão de nascimento. Um dos atendidos foi o vendedor ambulante Caio Souza, 28, que foi ao local emitir a nova carteira de identidade nacional, que substitui o antigo RG. O objetivo do ambulante com o documento é, além de atualizar o registro, conseguir fazer sua inscrição em um concurso público. “Tem que ter identidade nova para fazer a inscrição e a minha outra estava bem rasurada”, disse. Com objetivo de conseguir o primeiro emprego, a estudante Maria Soares, 19, disse que estava com dificuldades para conseguir atendimento no Vapt-Vupt para emitir o documento e que pretende enviar o currículo para uma vaga de emprego. “Será a minha primeira identidade e acho que vai me ajudar na minha qualificação. Eu quero trabalhar logo”, comenta.