Lula diz que governo está inovando na contratação de servidores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, neste domingo (18), que o governo federal está inovando na forma de contratar servidores públicos. A declaração foi feita em entrevista, após visitar a sala de situação montada para monitorar a aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), em Brasília.

“A gente está inovando de verdade no jeito de contratar gente neste país. Nós precisamos adequar a máquina pública ao século 21. É preciso discutir os temas que estão na ordem do dia. A democracia tem que ser debatida para as pessoas saberem o que é democracia, saber a diferença entre democracia e outros regimes. Também é importante discutir coisas que dizem respeito ao trabalho que ele vai fazer quando começar a trabalhar”, afirmou.

Lula também elogiou o trabalho da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e dos demais órgãos do governo envolvidos na logística do certame.

“Estamos suprindo uma deficiência de dezenas de anos nesse país sem fazer concurso, Quando se fez concurso, foi concurso específico. Então, você sequer tem gente para sobrepor aqueles que se aposentaram”, lembrou.