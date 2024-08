Porto do Mucuripe cresce 13,2% no transporte de carga e supera média nacional

Expectativa é de que a segunda metade do ano seja de maior movimentação Crédito: Fco Fontenele/ O POVO

O Porto de Fortaleza (Mucuripe) alcançou a marca de 2.345.868 toneladas transportadas entre janeiro e junho deste ano. O número representa uma expansão de 13,2% na movimentação de cargas no primeiro semestre de 2024. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Foram 2.345.868 toneladas transportadas entre janeiro e junho deste ano contra 2.072.409 toneladas em 2023, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). No Brasil, a média de crescimento foi de 4,28%, enquanto que, no Nordeste, foi de 4,07%. O número de atracações também cresceu no Porto de Fortaleza, saindo de 352 para 484 navios, 37,5% a mais.

Lucio Gomes justificou a expectativa ao observar que a segunda metade do ano é, tradicionalmente, a melhor temporada de movimentação de cargas para o Mucuripe. O diretor-presidente cita os derivados de petróleo e os cereais, principais itens movimentados pelo porto, e a temporada de safra de frutas frescas como responsáveis por um crescimento ainda maior. "Com relação a TEUs, a expectativa é que superemos 120 mil unidades, no ano – o que representará um crescimento de 30%, neste último indicador", completou.