Manifestação contra camarão importado reúne 500 pessoas e busca diálogo com governo

O ato ocorreu na manhã deste sábado, 17 de agosto, em Limoeiro do Norte. (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

Luiz Paulo Sampaio, presidente da Associação de Produtores de Camarão do Ceará (APCC), deu detalhes sobre o evento e disse que ficou definido na ocasião que o segmento irá se reunir na segunda-feira, 19, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) para organizar reunião com o Governo do Estado. "Nós saímos com a pauta de nos reunirmos na segunda-feira na Faec para marcar uma audiência com o governador. Inicialmente, vamos procurar o secretário de Desenvolvimento Econômico, deputado Salmito, e, através dele, chegar até o governador com nossa demanda", detalha. Além disso, Luiz Paulo acredita que a demanda para a suspensão da importação de camarão tende a ser ouvida pelo governador, citando que o Estado é um maior produtor do crustáceo no Brasil e que isso deverá ser considerado para ajudar o setor produtivo.

Segundo Luiz, o presidente da Faec, Amílcar Silveira, e membros de outras entidades do setor e do próprio município de Limoeiro do Norte estiveram no evento deste sábado. A manifestação teve o objetivo de pressionar o Ministério da Agricultura a acatar o pleito do setor produtivo de suspender a importação de camarão de países que comprovadamente possuem doenças que não estão presentes no Brasil, afirma Luiz.