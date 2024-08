Reforma Tributária: entenda o que foi aprovado no texto-base do IBS

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Mário Agra/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto-base do segundo projeto de lei que regulamenta a reforma tributária, criando o Comitê Gestor do Impostos sobre Bens Serviços (IBS) por 303 votos a favor e 142 contra. O tributo vai substituir gradativamente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de caráter estadual, e o Imposto Sobre Serviços (ISS), que é municipal, a partir de 2026. Entenda ponto a ponto mais abaixo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com a aprovação, o Comitê gestor terá as seguintes atribuições: cobrança, fiscalização e distribuição do IBS. Ao todo, serão 54 membros, sendo 27 indicados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal e o restante pelos prefeitos.

O que é o IBS e como vai funcionar?

O Imposto sobre Bens Serviços terá uma parcela estadual e outra municipal e será cobrado no local de consumo. Haverá uma alíquota de referência para estados e municípios, que vai ser definida. Para ser implementado, o Governo Federal vai garantir um financiamento de R$ 3,8 bilhões, sendo que, quatro meses após a aprovação da lei, o Comitê precisará ser instalado.

Como vai funcionar o Comitê Gestor do IBS? O Comitê Gestor reunirá representantes de todos os entes federados para coordenar a arrecadação, a fiscalização, a cobrança e a distribuição desse imposto aos entes federados, elaborar a metodologia e o cálculo da alíquota; entre outras atribuições.

Segundo o texto, o CG-IBS será uma entidade pública sob regime especial, dotada de independência orçamentária, técnica e financeira, sem vinculação a nenhum outro órgão público. Embora a coordenação fique a cargo do comitê gestor, as atividades efetivas de fiscalização, lançamento, cobrança e inscrição em dívida ativa do IBS continuarão a ser realizadas pelos estados, Distrito Federal e municípios. Além da gestão do IBS, a proposta inclui o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e o Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), ambos planos de previdência privada, na incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e trata do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Os deputados do grupo de trabalho que analisou o projeto incluíram uma isenção de ITCMD aos investidores que ficarem mais de cinco anos no VGBL, a contar da data do aporte. Para o PGBL, contudo, não valerá essa regra e a tributação ocorrerá independentemente do prazo. Mauro Filho fez outras mudanças no parecer final. Uma delas foi estabelecer que será opcional para o contribuinte a antecipação do pagamento do ITBI para que o imposto incida na formalização da escritura pública no registro de imóveis. A inclusão de procuradorias no comitê gestor causou divergências ontem. Nos bastidores, havia um temor de que a participação de procuradores prejudicaria o comitê. Entre argumentos levantados está até o de acesso à informação privilegiada por escritórios particulares. No entanto, o texto ficou como estava, com a participação das procuradorias no colegiado.

Inclusão do imposto sobre heranças e previdências privadas

A proposta retoma ainda a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) - o imposto sobre herança - em planos de previdência privada. O texto prevê, porém, que investidores que ficarem mais de cinco anos no VGBL serão isentos. Já o PGBL será tributado independentemente do prazo. A ideia é evitar o planejamento tributário na sucessão dos bens, de modo a evitar a fuga do pagamento de tributos. “As pessoas mais ricas passavam anos aplicando em fundos, CDBs e todos os tipos de letras.

Mas depois, quando alcançavam 70 ou 75 anos, migravam para o VGBL, para fazer planejamento tributário e não pagar o ITCMD”, afirmou o deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), durante a leitura do seu relatório, em plenário.