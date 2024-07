CNI: Alíquota do IBS/CBS pode subir para 28% com ampliação das exceções

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) calcula que o aumento da lista de bens e serviços com reduções ou isenções na regulamentação da reforma tributária pode levar a alíquota de referência ao nível de 28%. A última estimativa do governo é de 26,5%, quando são somadas as alíquotas do IBS e da CBS. Essa também é a trava incluída por deputados no projeto de lei de regulamentação da reforma.

A Câmara concluiu na última semana a votação do projeto que regulamenta os principais pontos da reforma sobre a tributação do consumo. O novo texto ampliou o desconto para uma série de medicamentos, incluiu carnes na cesta básica com imposto zero e reduziu em 40% as alíquotas para operações com bens imóveis, dentre outros pontos.

"Se consideradas apenas parte das ampliações realizadas, a alíquota de referência de IBS/CBS subiria de 26,5%, como inicialmente estimado pelo governo federal, para, aproximadamente, 28%", citou a CNI.