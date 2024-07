IFCE remove nome de Castello Branco de auditório, que passa a homenagear Nilo Peçanha; entenda

Ex-presidentes do Brasil, Castello Branco e Nilo Peçanha Crédito: Arquivo Público

Regularmente, centenas de alunos ocupam as cadeiras do auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Fortaleza para debater temas como educação, tecnologia, saúde e liberdade de expressão. No entanto, na entrada do auditório, recepcionando os alunos, havia uma ironia: uma placa com o nome do marechal Humberto de Alencar Castello Branco, primeiro presidente da ditadura militar brasileira, período de repressão e perseguição. O cenário, entretanto, agora é outro. Antes denominado em homenagem ao ditador cearense, o auditório do IFCE Fortaleza passa a se chamar ‘Auditório Nilo Procópio Peçanha’, em referência ao primeiro presidente negro do Brasil. A colocação da nova placa deve ocorrer até o fim deste mês de julho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Peçanha, apesar de ser carioca, governou de 1909 a 1910, durante a dita “República do Café com Leite”, na qual os estados de Minas Gerais e São Paulo se revezavam no poder.

A homenagem vem pelos impulsos do ex-presidente ao ensino técnico-profissional no Brasil. Por meio do Decreto nº 7.566, de 1909, Peçanha criou 19 Escolas de Aprendizes Artífices no Brasil, instituições que deram origem aos Institutos Federais de hoje. A renomeação do auditório foi aprovada pelo Conselho Superior do Instituto Federal do Ceará, no último dia 1º de julho, atendendo à recomendação do Relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV). No relatório final, de 2014, a CNV prevê a revogação de homenagens a autores de graves violações de direitos humanos. Dentre as ações, incluem-se denominações de logradouros, vias de transporte, edifícios e instituições públicas de qualquer natureza, sejam federais, estaduais ou municipais, “que se refiram a agentes públicos ou a particulares que notoriamente tenham tido comprometimento com a prática de graves violações.”

Com o fim do mandato, Peçanha ainda elegeu-se novamente senador, em 1912, e, em seguida, presidente do Estado do Rio de Janeiro (governador). Em 1917, ficou à frente do Ministério das Relações Exteriores em meio à Primeira Guerra Mundial. Voltou a ser senador em 1918 e concorreu a duas eleições presidenciais após isso. Faleceu em 1924, aos 56 anos, no Rio de Janeiro.

Homenagens a Castello Branco também foram retiradas de mausoléu no Abolição Humberto de Alencar Castello Branco foi presidente no início da ditadura militar no Brasil, entre os anos de 1964 a 1967. Anos depois da sua morte (julho de 1967), o então governador cearense Plácido Castelo decidiu incluir uma estrutura no conjunto de edificações do Palácio da Abolição, como homenagem a Castello, que era natural de Fortaleza.

O Mausoléu foi construído para abrigar os restos mortais do ex-presidente Castello Branco e localiza-se no Palácio da Abolição. O atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), manifestou publicamente a intenção de retirada do monumento, que serve de abrigo aos restos mortais do ditador, do terreno do Abolição, o que abriu uma série de divergências e críticas acerca do tema. A intenção é transformar o espaço num memorial aos abolicionistas do Ceará.