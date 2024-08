Instituto oferta cursos gratuitos de robótica e jogos digitais para estudantes de escolas públicas

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec) abre vagas gratuitas para cursos de robótica e jogos digitais para iniciantes. O projeto é voltado para alunos de escola pública, que tenham idade entre 10 e 15 anos, e que sejam moradores dos bairros Bom Jardim e Vila União, em Fortaleza. As vagas são limitadas, o prazo de inscrição vai até esta sexta-feira, 2, podendo se inscrever pelo site labinec.

As formações fazem parte do projeto Labinec, que tem como objetivo levar a inclusão digital e social às crianças e jovens de comunidades vulneráveis. As aulas têm início no dia 12 de agosto. As aulas terão duração de quatro meses.

De acordo com o Inec, os cursos são excelentes oportunidades de formação e capacitação para os jovens que estão iniciando o interesse por tecnologia ou que desejam conhecer diferentes opções de carreira. O Labinec busca promover o uso e apropriação de tecnologias para solução de problemas.