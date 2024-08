IFCE lança edital para cursos técnicos presenciais em Fortaleza

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) anunciou a abertura de edital para seleção de vagas em cursos técnicos presenciais no campus de Fortaleza. Serão ofertadas 430 vagas ao total, que serão distribuídas entre 13 cursos. As inscrições devem ser realizadas online, por meio do site da Funetec, com início nessa quarta-feira, 7, até o próximo dia 22 de agosto.

A taxa de inscrição é de R$ 50, mas candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal podem solicitar isenção até 13 de agosto. Para isso, devem acessar a área do candidato, clicar em "Requerimento de isenção" e informar o Número de Identificação Social (NIS) da pessoa candidata.