Rede de supermercados do Cariri prevê faturamento de mais de meio bilhão em 2024

A meta do Grupo Diniz supermercados para 2024 é crescer R$100 milhões Crédito: Mytchel Almeida/Agência Nordestino/Divulgação

O Grupo Diniz Supermercados estima faturamento de R$ 561 milhões para o ano de 2024. A informação foi confirmada pelo diretor comercial da empresa, Davi Luiz, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta quinta-feira, 8. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A empresa conta com 11 unidades na região do Cariri e uma em Fortaleza, no Ceará.

Conforme expectativa da companhia, é esperado um aumento de quase 22% em comparação com 2023, quando foi faturado um total de R$ 461 milhões. No ano anterior, em 2022, o número fechou em R$ 394 milhões. Um dos fatores que contribuíram para o aumento da receita foi a abertura de novas unidades na região do Cariri, segundo Davi. “A gente cresce dois dígitos nos últimos cinco anos. A nossa meta para 2024 era crescer R$ 100 milhões. A gente tá com esse gap de R$ 11 milhões para fechar nosso número. Vale ressaltar que esse número de R$ 461 milhões em 2023 foi só com nove unidades. No nosso planejamento estratégico entraram três lojas, duas em Juazeiro do Norte e uma em Missão Velha”, explicou o diretor.