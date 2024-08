Primeiro centro de oncologia pediátrica do interior do Ceará é inaugurado em Barbalha

A região do Cariri ganhou o primeiro complexo oncológico pediátrico do interior do estado nesta quarta-feira, 31. Localizado na cidade de Barbalha, distante 460 km de Fortaleza, o equipamento especializado irá atuar no diagnóstico e tratamento de câncer em crianças e adolescentes. As atividades do centro devem iniciar a partir da próxima segunda-feira, 5, no Hospital Maternidade São Vicente de Paulo.

O complexo faz homenagem a Carlo Acutis, beato católico conhecido como ‘Padroeiro da Internet’, que faleceu aos 15 anos vítima de leucemia, doença que afeta crianças e adolescentes. Segundo o hospital, a obra foi executada a partir de doações destinada à unidade, da Receita Federal e de empresas parceiras.

A estrutura do local conta com alas para tratamento de quimioterapia, internação, consultório, sala de psicologia e brinquedoteca. A expectativa é que o centro atenda pacientes de 45 municípios do interior do estado que antes tinham que se descolar à capital para receber tratamento. O equipamento contará com sete poltronas de quimioterapia na parte ambulatorial, além de 13 leitos destinados a internação. Além disto, outra parte da unidade deve ser ampliada com a construção de mais de 13 leitos.