Senado aprova nome de Patativa do Assaré no 'Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria'

O projeto de lei reconhece a importância cultural da obra de Patativa do Assaré, destacando temas do cotidiano nordestino

A autora do projeto justificou a homenagem pela obra de Patativa do Assaré e seu reflexo da realidade do sertão nordestino , abordando temas como a seca, a migração, a luta pela terra e a vida dos trabalhadores rurais. Em seu voto, a senadora exaltou a figura de Patativa como poeta, educador e ativista cultural.

A inserção do nome de Patativa do Assaré no 'Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria' foi aprovada nesta terça-feira, 6, pela Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal. O projeto de lei é de autoria da senadora cearense Janaína Farias (PT). Agora, a matéria segue para análise da Câmara dos Deputados.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o poeta e neto de Patativa, Daniel Gonçalves, afirmou que a iniciativa reconhece a importância do avô para a cultura do Nordeste. “É um reconhecimento do que Patativa foi e do que fez ao longo da vida. Defendeu os sem-terra, defendeu o cearense. Aqueles que muitas vezes foram esquecidos pelos grandes que estavam no poder. É saber que esse reconhecimento talvez não viesse em vida, mas que um dia ele viria”, disse.

Patativa nasceu em Assaré, na região do Cariri, no ano de 1909. Sua poesia celebrou a cultura e as lutas do povo nordestino, tornando-se um ícone da literatura de cordel no Brasil. Suas obras ganharam o mundo, sendo traduzidas e estudadas em vários idiomas. Um dos seus poemas mais emblemáticos, “A triste partida”, foi musicado por Luiz Gonzaga, retratando a dura realidade dos retirantes que saiam do Nordeste em busca de melhores condições de vida no Sudeste do Brasil.