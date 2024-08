1.800 vagas para qualificação em energias renováveis estão abertas no Ceará; veja

Cada aluno receberá bolsa de R$ 300 durante quatro meses Crédito: AURÉLIO ALVES

Projeto H-Tec, iniciativa da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), irá selecionar 1.800 jovens cearenses para qualificação técnica em energias renováveis e hidrogênio verde. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O edital da seleção foi lançado pelo Governo do Ceará na quinta-feira, 8. As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 13 até o dia 30 de agosto no site do Centro de Ensino Tecnológico (Centec). Para poder participar, o interessado deve ter ensino fundamental completo e no mínimo 16 anos. Além disso, cada aluno receberá bolsa de R$ 300 por quatro meses por meio da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), como forma de apoio para as formações.