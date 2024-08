Correios abrem inscrições para concurso nesta quarta,7; salários chegam a R$ 6,8 mil

Ao todo, serão 33 vagas para cargos de níveis médio e superior. No Ceará, há apenas uma oportunidade, além do cadastro reserva

O concurso público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira, 7. Ao todo, serão 33 vagas para cargos de níveis médio e superior. No Ceará, há apenas uma oportunidade, além do cadastro reserva.

As vagas disponíveis são dos seguintes setores: técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Já o salário inicial varia entre R$ 3.672,84 e R$ 6.872,48.

Os interessados podem se inscrever, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), até o dia 8 de setembro. A taxa custa R$ 70.