Azul sobe em 200% número de assentos para quatro destinos do Ceará; veja

Azul anunciou a ligação regional entre Fortaleza e Quixadá, no Sertão Central, em abril de 2024. Crédito: Azul Linhas Aéreas/Arquivo

A Azul Linhas Aéreas anunciou a ampliação em 200% do número de assentos em quatro frequências que partem de Fortaleza para o interior do Ceará a partir do dia 7 de outubro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com isso, a companhia passa a operar três vezes por semana as rotas que vão para Sobral, São Benedito, Iguatu e Crateús. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Azul informa, ainda, que o incremento representa um aumento de 8% nos assentos em todo o Estado, isto é, não apenas nas quatro frequências.