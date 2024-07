Azul e Gol iniciam venda de 40 rotas compartilhadas pelo Brasil

As companhias aéreas Azul e Gol informaram nesta quinta-feira, 11, que iniciaram o acordo de cooperação comercial que conecta as malhas de ambas as empresas por meio de um acordo de compartilhamento de voos. A partir desta quinta, 40 rotas não sobrepostas estarão disponíveis para vendas nos canais das empresas, com previsão de adição de muitas outras ao longo das próximas semanas. O acordo foi anunciado pelas empresas no final de maio.

Nos canais de vendas da Azul, já estão disponíveis 20 itinerários operados pela Gol: entre as quais Belém-Rio Branco, Confins-São José dos Campos, Curitiba-São José dos Campos, Juazeiro do Norte-Galeão, Recife-São José dos Campos, Uruguaiana-Brasília, Viracopos-Boa Vista, Viracopos-Porto Velho, Viracopos-Rio Branco, entre outras.

Em nota, o presidente da Azul, Abhi Shah, destaca que o codeshare representa um crescimento exponencial da conectividade. "A parceria entre a Azul e GOL é a maneira mais rápida para fomentar as viagens aéreas dentro do Brasil", diz.