Azul alerta pra atrasos em voos após apagão cibernético; entenda

Thaís Simões, de 46 anos, mora em São Paulo e está em Fortaleza, juntamente com o marido e as duas filhas, para as férias. Hoje é o dia do seu retorno, porém, a Azul comunicou que o voo poderia atrasar até 40 minutos.

Além disso, outros problemas surgiram no Aeroporto de Fortaleza: as telas de check-in da companhia área Latam estão fora do ar. Ao todo, são 12 telas disponíveis para realizar o procedimento, porém, apenas duas estão funcionando. Isso, portanto, causou uma fila no local.