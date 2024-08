Cesta Básica da Grande Fortaleza teve deflação de 2,84% em julho; veja produtos

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

O resultado veio da baixa de preços de cinco produtos. Com isso, um trabalhador chega a desembolsar R$ 677,53 para comprar uma cesta

O conjunto de 12 produtos que compõem a cesta básica da Grande Fortaleza registrou deflação de 2,84% na passagem dos meses de junho para julho.

O resultado veio da baixa de preços de cinco produtos. Com isso, um trabalhador chega a desembolsar R$ 677,53 para comprar uma cesta, considerando o valor base do salário mínimo vigente no País (R$ 1.412).

Os dados são de levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgado nesta terça-feira, 6 de agosto, e mostram que o fortalezense precisa desprender de 105h e 34 minutos de sua jornada de trabalho mensal para adquirir os 12 itens.