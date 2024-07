Lula: Aumento do salário mínimo faz brasileiro ficar 'mais bonitão e mais gordo'

A declaração do petista foi feita durante a cerimônia de comemoração dos 10 anos do campus Lagoa do Sino, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), localizada no município de Buri (SP).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 23, que o aumento do salário mínimo faz com que o brasileiro médio fique "mais bonitão e mais gordo".

"A roda gigante da economia fica girando onde todo mundo possa participar definitivamente. O povo consumindo mais, vai comer mais. Comendo mais, os agricultores vão ter que plantar mais. Plantando mais, a gente vai ter comida mais barata e a gente vai ser mais bonitão, mais gordo e mais saudável neste País", afirmou o presidente da República.

A concessão do reajuste real (ou seja, acima da inflação) para o salário mínimo foi uma das principais promessas de Lula na campanha presidencial de 2022.

No ano passado, o governo definiu a regra de reajuste do mínimo, que prevê a combinação do aumento da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior mais a variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.