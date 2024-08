Copom avalia unanimemente que há mais riscos para cima na inflação, mostra ata

A ata do mais recente encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, traz uma avaliação unânime dos integrantes do colegiado de que há mais riscos para cima na inflação, com vários membros ressaltando a assimetria do balanço de riscos. Na última semana, o Copom optou por manter a Selic em 10,50% ao ano.

O Comitê destacou que há fatores de riscos para a inflação em ambas as direções, mas enfatizou os pontos que pressionam para a alta.

Os riscos para o cenário inflacionário são a desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, a maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado e a conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário. Neste caso, foi citado como exemplo uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada - o que tem ocorrido no Brasil.