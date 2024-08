Unilab abre inscrições para cargo de professor efetivo; salário acima de R$ 10 mil

Para se inscrever, o candidato deve enviar e-mail para [email protected] , com o assunto “Inscrição para Concurso Público para Professor Efetivo – Edital nº 32/2024” até o dia 4 de setembro .

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está com inscrições abertas , a partir desta segunda-feira, 5 , para vaga na carreira de magistério superior do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS).

No corpo do e-mail, deve-se dirigir à direção do Instituto solicitando a inscrição. A taxa é de R$ 190



Os seguintes documentos devem ser anexados em PDF :



Requerimento de inscrição



Curriculum vitae conforme plataforma Lattes



Cópias dos históricos escolares dos cursos de graduação e pós-graduação



Comprovante de pagamento da taxa de inscrição



A vaga é para a área de Química Aplicada à Engenharia. A exigência é graduação em Química (bacharelado ou licenciatura) e doutorado em Engenharias. O aprovado ingressará como Adjunto – A.