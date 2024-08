Receita Federal divulga adaptação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica; veja

A nota tem o objetivo de incorporar informações acerca da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e o Imposto Seletivo (IS)

A Secretaria Executiva do Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) divulgou nota técnica com detalhes sobre os novos formatos da NFS-e referentes aos novos tributos de consumo criados pela emenda da Constituição Federal nº 132/2023.

As mudanças incluem alterações nos leiautes e integração com sistemas de fiscalização, que ajudarão a NFS-e na integração com outros sistemas fiscais, além de melhorar a precisão na apuração e recolhimento de tributos.