Reforma tributária: cesta básica, armas e carros elétricos; veja o que muda

Segundo as projeções, o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), soma do imposto estadual e municipal, seria em torno de 26,5%.

Além disso, houveram alterações importantes sobre o chamado o imposto seletivo, também conhecido como imposto do pecado. Anteriormente, as armas estariam inclusas, porém, os deputados retiraram o item do projeto. Por outro lado, inseriram carros elétricos e jogos de azar. Confira mais abaixo a lista.

O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), afirmou que os membros do grupo de trabalho da reforma tributária fizeram melhorias no texto original do governo para dar "a cara do contribuinte".

"O projeto do governo tinha a cara do Fisco. No GT, demos um pouco a cara do contribuinte", afirmou Passarinho. O deputado destacou que ainda há uma semana para que os líderes e as bancadas possam pedir alterações na matéria. "O texto é bom, mas ainda temos uma semana para melhorá-lo", declarou.