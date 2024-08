Votação do 2º projeto de regulamentação da reforma tributária será em 13 de agosto, diz relator

Mauro afirma que fez várias modificações no texto, como a garantia da participação dos contribuintes no comitê de julgamento de autos de infração e o estabelecimento de mecanismos para garantir que a mesma empresa não seja fiscalizada por diferentes esferas de governo ao mesmo tempo.

Definida pela emenda Nº 132/2023, a reforma tributária tem dois projetos de regulamentação em tramitação. O primeiro trata das normas do Imposto sobre Bens e Serviços ( IBS ) e Contribuição sobre Bens e Serviços ( CBS ) – aprovado pelos deputados –, enquanto o segundo discute o Comitê Gestor e a gestão do IBS, incluindo a distribuição de receitas.

A segunda fase regulatória da reforma tributária na Câmara dos Deputados deverá ser votada no dia 13 de agosto, de acordo com o relator-geral deste projeto de lei complementar (PLP) – Nº 108/24 – deputado Mauro Benevides (PDT-CE). O primeiro projeto – Nº 68/24 – foi aprovado no dia 10 de julho na casa e está agora no Senado Federal.

“Também estabelecemos prazos para a devolução de créditos aos exportadores, tornando o processo mais rápido e competitivo”, detalha o deputado nesta quinta-feira, 1º, no encontro do Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide Ceará), em Fortaleza, o qual tinha como tema principal o impacto da reforma tributária no setor imobiliário.

A presidente do Lide Ceará, Emilia Buarque, fez duras críticas à reforma tributária no evento, afirmando que a iniciativa privada como um todo entende que algumas promessas da reforma não serão efetivadas, como a simplificação, a redução da carga tributária e a justiça fiscal, com o encerramento dos incentivos em 2030.

“Falaram que a reforma promoveria crescimento econômico, mas, no que está posto, não estamos enxergando isso. Não é de todo ruim, como já conversei com o Mauro. Claro, não conseguiríamos chegar ao ideal, mas a reforma tem seu valor. No entanto, alguns ajustes serão necessários para atenuar distorções”, detalha Emilia.