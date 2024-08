Ceará foi o estado que registrou maior aumento na gasolina em julho, no NE

Ceará tem gasolina mais cara. Crédito: Samuel Setubal

O Ceará registrou o maior aumento, de todo o Nordeste, no preço médio do litro da gasolina em julho deste ano. O aumento foi de 4,13% em comparação com a primeira quinzena do mês. O combustível passou de R$ 6,3 para R$ 6,56. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são da análise do índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), divulgados nesta segunda-feira, 5.

A variação tem influência do reajuste anunciado pela Petrobras, de 7,12%, no dia 9 de julho. O Estado também apresentou o maior preço médio do etanol da Região no mês passado, que passou de R$ 4,96 para R$ 5,15, um aumento de 3,83% no cenário analisado. Já quem captou o valor mais barato da gasolina foi a Paraíba, que iniciou o mês a R$ 5,97 e terminou a R$ 6,09.

Em contrapartida, apesar de apresentar o maior preço do etanol em julho, o estado de Sergipe registrou uma queda de 6,44% no combustível, que saiu de R$ 7,45 para R$ 6,97. O cenário foi comentado por Douglas Pina, diretor-geral de mobilidade da Edenred Brasil, que ressalta as altas nos postos de gasolina cearenses. “Nos postos cearenses o IPTL identificou o etanol pelo preço médio mais caro de todo o País, além do aumento mais expressivo para a gasolina. O etanol, em comparação com a gasolina, foi considerado economicamente mais viável apenas na Bahia e no Piauí. Ainda assim, o combustível é ecologicamente melhor por emitir menos poluentes na atmosfera”.

O etanol foi encontrado a R$ 4,77, um crescimento de 1,92%. O litro do diesel comum e do S-10 foi vendido à média de R$ 6,23, ambos com acréscimo de 0,32%. Levantamentos no estados Primeira quinzena de julho Diesel Preço médio mais baixo - Paraíba: R$ 5,95



Preço médio mais alto - Sergipe: R$ 7,45 Diesel S-10