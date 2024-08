Conta de água e esgoto fica 8% mais cara no Ceará a partir de segunda, 5

A partir da segunda-feira, 5 de agosto, a conta de água e esgoto dos cearenses vai ficar 8% mais cara. Com isso, a tarifa média passará a ser de R$ 6,29 por metro cúbico (m³).

Reajuste da tarifa foi aprovado no dia 6 de julho pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) e será implementado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), por meio da Resolução nº 13/2024.

Conforme O POVO mostrou, o aumento ocorre em meio à queda dos lucros e aumento do endividamento da empresa, que amplia os investimentos para atender ao marco legal do saneamento.