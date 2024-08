Queda da Bolsa de Tóquio no fechamento de hoje é maior tombo diário desde março de 2020

O clima se deteriorou ainda mais com a queda de quase 19% das ações da Intel no aftermarket, após a fabricante norte-americana de processadores anunciar o plano de demissão de 15 mil funcionários, cerca de 15% da força de trabalho da companhia.

As ações das companhias japonesas foram afetadas também pelo corte da taxa de juros de referência da economia do país, o que valorizou o iene. Com a moeda mais forte, as companhias locais tendem a lucrar menos com as operações no exterior.

Os papéis do Mitsubishi UFJ Financial Group caíram 11,2%, as do SoftBank Group recuaram 7,7% e as da Sony cederam 6,6% nesta sexta. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.