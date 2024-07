Descubra o poder da alimentação consciente

Mais importante do que evitar certas comidas é ouvir os sinais do corpo e balancear o prato

“Essas crenças fazem a gente perder a conexão com nosso corpo e terceirizar a alimentação para profissionais de nutrição”, diz. Francesa naturalizada brasileira, Sophie é uma ativista contra as dietas restritivas, autora também de O Peso das Dietas (Sensus), defensora do mind eating. “Uma nutrição consciente tem ciência e consciência. E não apenas a consciência de fome e saciedade, mas da vontade e das escolhas alimentares”.

Sophie Deram, autora de Pare de Engolir Mitos – Como as novas descobertas da nutrição podem nos orientar em meio a modismos, desinformação e pseudociência (Sextante), faz um strike em ideias infundadas sobre rotina alimentar. O livro dela é libertador, pois nos tira do purgatório da privação e leva ao céu da boca, basicamente dizendo que a gente pode comer de tudo – tudo mesmo! – sem entrar no terrorismo das dietas restritivas ou ingredientes que prometem saídas milagrosas.

No labirinto das redes sociais, as pessoas que se importam com a alimentação estão desbaratinadas. Perdidinhas num alvoroço de dietas, estratégias e protocolos do tipo “não pode isso, pode aquilo”. Aqui, asseguro a você, alguns mitos serão derrubados. O primeiro deles é justamente acreditar que fazer dieta restritiva emagrece.

A especialista defende, por exemplo, a ingestão de gordura. “Ela dá saciedade, prazer ao paladar, e o corpo precisa um pouco dela. Pessoas que cortam totalmente a gordura acabam comendo mais carboidrato.” Outro grande mito é se basear no cálculo de calorias em função de emagrecer. “O corpo não vai aceitar da mesma maneira 150 calorias de refrigerante como aceita 150 calorias de uma salada de pepino. Então, é preciso cuidar mais do que se coloca no prato”.

Sai pra lá, culpa!

Não confundir com o “liberou geral” na alimentação. O que Sophie defende é uma queda de paradigmas, no sentido de voltar a comer sem culpa – uma das maiores vilãs da alimentação saudável. É simples assim: quando a gente acredita que um alimento faz engordar, só de vê-lo no prato, se autoflagela. Isso pode mexer no nível de estresse, afetando a digestão e realmente fazendo engordar. “Livrar-se da culpa é limpar o seu hard disk das crenças negativas sobre a alimentação, fazer as pazes com a comida e entender que não existe o tal alimento que, sozinho, engorda”.

Veja que interessante. Um artigo da revista científica Plos One destaca resultados de 11 casos, sugerindo que as “experiências sensoriais e/ou cozinhar e compartilhar comida e memórias positivas sobre alimentação” estimulam hábitos alimentares saudáveis. “Quando você se permite saborear, fica satisfeita mais cedo e tem menos tendência ao ‘comer emocional’, um dos vilões do ganho de peso. Bom apetite!”, diz Sophie.