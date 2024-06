Projeto de kitesurfe retira quase o dobro da meta de lixo em ambientes costeiros

A iniciativa teve início em agosto de 2023 e associou o kitesurfe a práticas de educação ambiental, promoção da cultura oceânica e limpeza de ambientes costeiros. Também recebeu, no final do ano, a chancela da Unesco como atividade da Década do Oceano.

Os dados foram apresentados nesta sexta-feira, 14, pelo Instituto Winds For Future, idealizador do programa, no Hub Cumbuco.

O projeto Kite for the Ocean (K4tO) conseguiu retirar cerca de 85 toneladas de resíduos em ambientes costeiros , incluindo rios e mangues, do Ceará. O resultado é quase o dobro da meta inicial, de 44 mil toneladas.

Para Jorge Borrell, presidente do Instituto Winds for Future, a prática é ambientalmente correta e transforma resíduos em energia limpa, além de reduzir o lixo que poderia poluir o oceano ou gerar emissões em aterros sanitários.

Rômulo Soares também reforçou que a adesão dos kitesurfistas foi muito maior do que esperávamos, mesmo com o desafio tecnológico de contabilizar os quilômetros por meio de um aplicativo.

Já um dos cofundadores do Winds for Future, Rômulo Soares, explicou o surgimento do projeto. O grupo é formado por surfista e, com isso, descobriram que o kitesurf tem uma grande conexão com o meio ambiente devido a uma característica própria do esporte: o vento.

Além disso, querem expandir a a instalação de ecobarreiras ao longo do Riacho Severo e canal leste, na cidade de Fortaleza, e manter as atividades em ambientes costeiros através de mutirões e limpezas mecanizadas.

Sobre os locais com mais lixo, Rômulo Soares ressalta que os que apresentavam maiores quantidades eram os rios, com destaque para o Rio Ceará.

"Ele é a divisa entre Fortaleza e Caucaia, e percorre regiões como Conjunto Ceará, Tabapuá e Bom Jardim, que são bairros densamente povoados e com desafios de limpeza e saneamento. Tudo acaba indo para o rio, representando um grande desafio nessa bacia hidrográfica do rio Ceará."

O projeto Kite for the Ocean utilizou três métodos principais para alcançar suas metas de limpeza: mutirões de limpeza de praia, com a coleta de 7.667 quilos de resíduos, dos quais 1.744 quilos foram destinados à reciclagem e 5.922 quilos a aterros sanitários.



Além da Limpeza Mecanizada, em parceria com a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE), em que foram realizadas limpezas mecanizadas nas praias de Caucaia, Aquiraz e Fortaleza, com o recolhimento de 73.551 quilos de lixo.

Destes, 381 quilos foram reciclados, 6.414 quilos foram coprocessados e 66.755 quilos foram destinados a aterros sanitários.

Impacto no turismo

Nesse sentido, a secretária do Turismo, Yrwana Albuquerque, reforçou que manter um ambiente limpo e saudável é parte da responsabilidade do órgão para o desenvolvimento econômico e social do turismo de forma equilibrada e direcionada.



"Agora, estamos planejando para 2024 e 2025, onde não atuaremos apenas no nosso litoral, mas também participaremos da instalação de barreiras ecológicas que são necessárias para impedir que o lixo chegue ao oceano."

As ecobarreiras, conforme mencionadas pela secretária, foi um dos métodos utilizados no projeto Kite for the Ocean e conseguiu reter aproximadamente 4.585 quilos de resíduos.

Em parceria com a Prefeitura de Caucaia, foram desenvolvidas e implementadas no Riacho Severo, que percorre uma área densamente povoada nos municípios de Fortaleza e Caucaia. Foi a primeira barreira para conter lixo licenciada no estado do Ceará.



