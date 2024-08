UFC divulga novos editais para desenvolvimento de startups. Crédito: Aurelio Alves

O Programa de Desenvolvimento de Startups, do Parque Tecnológico (Partec), da Universidade Federal do Ceará (UFC), está com seleção aberta, até o dia 26 deste mês, para projetos de empreendimentos inovadores. Além de ser voltado para estudantes da graduação, pós-graduação, servidores docentes e técnicos administrativos da UFC, o projeto também é para quem empreende fora da universidade. Veja mais detalhes abaixo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Programa de Desenvolvimento de Startups: modalidades O programa do Partec está estruturado por dois editais, contemplando as seguintes modalidades de vinculação: pré-incubação residente e não residente, e incubação residente e não residente.

Pré-incubação residente e não residente A modalidade de pré-incubação tem iniciativa de promover a orientação de projetos de negócios nascentes de base tecnológica, idealizados para desenvolver produtos, processos, serviços ou tecnologias inovadoras, por empreendedores (as). Para realizar a inscrição, os locais de instalações das startups devem ser no Campus do Pici - CEI (Sede do Partec), Campus de Sobral, Campus de Quixadá, Campus de Russas, Campus de Crateús e Campus de Itapajé. Cronograma do edital