Programa Corredores Digitais abre inscrições para selecionar 200 startups; veja

O programa Corredores Digitais, hub de inovação da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece), está com inscrições abertas para a seleção de 200 startups .

As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de agosto no site da Secitece .

O resultado estará disponível no site da secretaria no dia 29 de agosto e a jornada Bora Criar começa dia 14 de setembro e a Bora Crescer no dia seguinte, 15.

Confira exemplos de possíveis ramos:

Agronegócio

Comércio

Construção Civil

Educação

Energias Renováveis

Indústria da Madeira

Infraestrutura e Logística

Metalmecânica

Mineração

Saúde

Tecnologia da Informação

Comunicação e Turismo.

Entenda as jornadas do Programa Corredores Digitais:

Bora Criar

Voltada para pessoas que possuem uma ideia e ainda não sabem como transformá-la em um negócio viável.

Nesta jornada, as etapas incluem validação de mercado e construção de um Produto Mínimo Viável (MVP), com um ciclo de 180 projetos.

Ao todo serão 180 projetos selecionados, mas para concorrer as equipes devem possuir de 2 a 5 integrantes, com idade a partir de 16 anos.

Bora Crescer

No Bora Crescer, as startups estão com MVPs prontos para serem lançados no mercado ou em estágio de operação com os primeiros clientes. O empenho se concentra em planejamento, gestão, marketing, vendas e growth.