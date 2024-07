Haddad: EUA vão apoiar iniciativas do Brasil na busca de saídas para dívida

Os Estados Unidos se prontificaram a apoiar iniciativas propostas pelo Brasil para reformular a forma de empréstimos concessionários ou a juros subsidiados para países pobres, disse nesta quarta-feira, 24, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Ele falou a jornalistas sobre o encontro com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, que aconteceu no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 24.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Haddad disse ter tratado com Yellen sobre a dívida dos países pobres, uma das preocupações da presidência brasileira no G20. "A questão da dívida está na ordem do dia", disse.