Lugar de mulher é onde ela quiser, e elas querem empreender. Pelo menos é o que mostram os dados de pesquisas que apontam o crescimento exponencial no número de mulheres à frente dos negócios. Não à toa, o Brasil é o 7º país com o maior número de empreendedoras. A marca histórica, registrada no ano passado, aponta que elas já somam mais de 10 milhões por aqui, de acordo com o Sebrae. Mas para ter sucesso não basta querer, é preciso capacitação com foco nos desafios enfrentados por elas. Com o objetivo de diminuir as distâncias e capacitar mulheres que desejam adentrar o universo do empreendedorismo – ou que querem ampliar seus negócios, o Movimento Empreender desenvolveu o curso “Empreendedorismo feminino: abrindo caminhos, vencendo obstáculos”.

Nele, é proposto um ambiente de aprendizado para ajudar mulheres a desenvolverem suas habilidades empreendedoras, para que possam iniciar, administrar ou expandir seus próprios negócios, além de promover a conscientização sobre questões de gênero e igualdade no ambiente empreendedor. 100% online e gratuito, o curso aborda os principais desafios do empreendedorismo feminino. Para facilitar a dinâmica de aprendizado, o curso chega por meio de 3 canais complementares: fascículos (com apresentação digital), vídeo aulas e rádio aulas.

No módulo 1, a economista e especialista em Administração de RH e Gestão de Pessoas, Flávia Chagas, traz um panorama sobre a história do empreendedorismo feminino. Além de abordar questões importantes sobre a psicologia do empreendedorismo, os impactos da autoconfiança e autoestima para o sucesso da empreendedora, desconstrução de estereótipos e muito mais. Todos os assuntos são aprofundados e aplicados na prática na vídeo e rádio aulas.