Copom mantém juros básicos da economia em 10,5% ao ano

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 10,5% ao ano. No comunicado, no entanto, a autoridade monetária alerta que eventuais ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo compromisso de convergência da inflação à meta.

É a segunda vez consecutiva em que não houve alteração no indicador. Naquele mesmo mês, o setor público brasileiro gastou R$ 94,9 bilhões só com os serviços financeiros de sua dívida, que está diretamente relacionada à Selic.

"O Comitê, unanimemente, optou por manter a taxa de juros inalterada, destacando que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas demandam acompanhamento diligente e ainda maior cautela. Ressalta, ademais, que a política monetária deve se manter contracionista por tempo suficiente em patamar que consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno da meta", informou a autoridade monetária em comunicado.