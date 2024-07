Bolsas de NY fecham em alta após decisão do Fed; Nasdaq e S&P 500 têm melhor dia em 5 meses

Powell ainda pontuou durante a coletiva de imprensa que em breve deve ocorrer o ajuste nos juros americanos para apoiar a economia dos Estados Unidos, e que o Fed pode começar a retirar um pouco do nível de restrição dos juros, em linha com outros banqueiros centrais.

O índice Dow Jones encerrou o pregão em alta de 0,24%, a 40.842,79 pontos; o S&P 500 subiu 1,58%, a 5.522,30 pontos; e o Nasdaq subiu 2,64%, a 17.599,40 pontos. Com o resultado desta quarta, S&P 500 e Nasdaq tiveram o maior ganho diário desde fevereiro. No mês de julho, o Dow Jones subiu 4,41%, o S&P 500 ganhou 1,13% e o Nasdaq recuou 0,75%.

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 31, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reconhecer possibilidade de corte de juros, caso a inflação continue a recuar em linha com as projeções, logo após decisão monetária. No entanto, o mercado acionário perdeu um pouco de força após o Irã determinar ataque a Israel em retaliação após a morte de líder do Hamas em solo iraniano.

Segundo relatório do Commerzbank divulgado nesta quarta, "a escolha de palavras na declaração (de Powell) abre a porta para um possível corte nas taxas, mas também deixa a opção de esperar um pouco mais". Conforme a análise, o presidente foi mais claro do que o texto do Fed.

Os comentários levaram os três principais índices acionários a alcançarem máximas intraday, mas o ímpeto arrefeceu um pouco em meio a tensões geopolíticas. Especificamente, o gatilho para a desaceleração veio da reportagem do The New York Times que informa que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, emitiu uma ordem para o país ataque Israel em retaliação pelo assassinato, em Teerã, do líder do Hamas, Ismail Haniyeh.

Houve recuperação em relação ao cenário de terça-feira, que fechou sem direção única. Investidores aguardam pelos balanços da Qualcomm e da Meta, divulgados após o fechamento dos negócios.