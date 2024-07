Ibovespa sobe 1,20%, aos 127,6 mil pontos, com presidente do Fed

O Ibovespa teve ganho um pouco acima do limiar de 1% nesta quarta-feira, 31, de encerramento de julho, com foco na decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em linha com o esperado - embora com algum ajuste na comunicação, especialmente na entrevista coletiva do presidente da instituição, Jerome Powell, que reforçou a expectativa para corte nos juros do Fed em setembro.

As atenções se voltam agora para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, após o fechamento do mercado, com expectativa também para manutenção da Selic, em 10,50% ao ano, e atenção para possíveis variações nos termos do comunicado.

O ânimo com o Fed, contudo, chegou a ser mitigado em direção ao fechamento, após o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, ter emitido uma ordem para o país atacar Israel diretamente, em retaliação pelo assassinato, em Teerã, do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, de acordo com três autoridades iranianas informadas sobre o assunto. De acordo com relato do The New York Times, Khamenei deu a ordem em reunião de emergência do Conselho Supremo de Segurança Nacional, na manhã desta quarta-feira, pouco depois de o Irã ter anunciado que Haniyeh tinha sido morto, disseram as três autoridades iranianas.