Taxas de juros recuam com sinais do Fed e decisão do Copom no radar

Os juros futuros fecharam a sessão desta quarta-feira em baixa. O mercado deu sequência aos ajustes técnicos já vistos na véspera. Nesta quarta, houve estímulo pelo desfecho da reunião do Federal Reserve e suas implicações para o Copom, uma vez que com relação às decisões em si havia consenso sobre a manutenção das taxas. O comunicado do Fed trouxe alguma cautela, com as taxas reduzindo de forma pontual o ritmo de baixa, mas posteriormente corrigida pela entrevista do presidente Jerome Powell que animou o mercado sobre o início do ciclo de corte de juro nos EUA em setembro.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,710%, de 10,721% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 estava em 11,62%, de 11,68%. A taxa do DI para janeiro de 2027 caía de 11,95% para 11,83%. A do DI para janeiro de 2029, de 12,11% para 11,96%.

As taxas se alinharam ao alívio da curva americana desde a etapa inicial, deixando de lado a alta do dólar e também a Pnad Contínua, que reiterou a percepção de aperto no mercado de trabalho. O movimento foi conduzido pela esperança de sinais dovish do Fed, que vieram não do comunicado, mas sim das declarações de Powell.