IR 2024: Pagamento do 3º lote da restituição é pago nesta quarta, 31

Terceiro lote de restituição será pago hoje, 31 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024 é pago nesta quarta-feira, 31 de julho, a partir das 10 horas. Ao todo, serão contemplados 6,09 milhões de contribuintes com um valor de R$ 8,5 bilhões. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. Além disso, de acordo com a Receita Federal, 54.241 pessoas do Rio Grande do Sul serão beneficiadas devido à situação de calamidade do Estado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Do valor total que será repassado, R$ 529,5 milhões serão destinados a contribuintes prioritários. Veja como será a distribuição.

É bom lembrar que a formação dos lotes de restituição depende dos valores repassados pelo Tesouro. IR 2024: Como saber se você está contemplado no terceiro lote da restituição? Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações. A Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones, que permite consultar diretamente nas bases da Receita informações sobre a liberação das restituições do Imposto de IRPF e a situação cadastral do CPF. IR 2024: como a restituição será paga? O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix.

Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil (BB). Neste caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos). IR 2024: o que acontece com quem não resgata a restituição? Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".