Concurso com salários de mais de R$ 13,9 mil está com inscrições abertas a paritir desta terça, 30

Todas as vagas são para nível superior e para formação do cadastro reserva. O período de inscrições se estende até o dia 27 de agosto, às 23 horas. Além de auxílio alimentação de R$ 1.393,1.

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) , com atuação no Nordeste , abre às 10h desta terça-feira, 30 , inscrições para concurso público.

Dentre as oportunidades disponíveis, 20% serão reservadas para candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.

Para realizar o certame os candidatos devem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que é a banca organizadora do certame.

O valor da taxa de inscrição depende do cargo escolhido.