Brasil assina protocolo em Paris para promover Turismo

No primeiro semestre deste ano, o Brasil recebeu mais de 3,5 milhões de visitantes internacionais. Crédito: AURÉLIO ALVES

A estratégia turística do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 levou o País a assinar um protocolo de intenções, neste sábado, 27, que visa promover as atrações nacionais em eventos esportivos com visibilidade global. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O acordo foi formalizado na Casa Brasil, um espaço montado no Parc de La Villette, por representantes dos ministérios do Turismo e do Esporte – ministros Celso Sabino e André Fufuca, respectivamente –, além da Embratur, com o presidente Marcelo Freixo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O objetivo principal do acordo é destacar a diversidade do Brasil, com a meta de atrair mais visitantes internacionais para o País. O acordo possui uma vigência inicial de 48 meses, com possibilidade de extensão. As informações são do Ministério do Turismo.