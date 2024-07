Quem são os homens mais ricos do Brasil? Veja lista com os 10 maiores bilionários do País

O empresário Eduardo Saverin é o homem mais rico do Brasil. Com o patrimônio avaliado em US$ 25,6 bilhões pela Forbes na última sexta-feira, 26, o cofundador do Facebook também ocupa a 73ª posição no ranking dos maiores bilionários do mundo.

A primeira vez que Saverin apareceu na lista da Forbes foi em 2011, após o IPO (abertura de capital) do Facebook. Em 2023, a fortuna do empresário aumentou cerca de US$ 18 bilhões em um ano, devido à valorização de 300% das ações da Meta, companhia dona do Facebook, além de Messenger, Instagram, WhatsApp e Threads.

Saverin tem cerca de US$ 10 milhões de patrimônio líquido a mais que Jorge Paulo Lemann, que aparece em segundo lugar na lista dos mais ricos do Brasil, com fortuna estimada em US$ 16 bilhões. Veja a seguir quem são os 10 homens mais ricos do Brasil, segundo a lista de bilionários em tempo real da Forbes.