Cebola, batata e arroz encareceram mais em um ano, aponta levantamento

A cebola apresentou um aumento de 76,8% nos últimos 12 meses. É o que aponta o monitoramento mensal realizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em igual período, a batata registrou um crescimento de 69,9% e o arroz de 30,15%. De janeiro a junho, o consumo nos lares brasileiros encerrou o período em alta acumulada de 2,29%. Na comparação com junho do ano anterior, o indicador registrou elevação de 0,31%. Por outro lado, em relação à maio deste ano, houve uma queda de 1,8%.

De acordo com o estudo, o recuo do consumo em junho resulta do expressivo e pontual aumento no volume de doações de alimentos, de itens de higiene e limpeza ao Rio Grande do Sul. Além disso, em maio, o consumo nos lares havia encerrado o mês em alta de 6,52% impulsionado ainda por outros fatores como a celebração do Dia das Mães e do aumento sazonal da demanda de arroz para formação de estoques nos domicílios. Todos os indicadores são medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e contemplam todos os formatos de supermercados.