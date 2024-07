MPA: Inscrições para o processo seletivo foram prorrogadas; confira

A retificação do edital foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 25 de julho.

As inscrições para o processo seletivo do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) foram prorrogadas e ficarão abertas até o dia 30 de julho . Ao todo, a oferta é de 264 vagas para profissionais de nível superior na modalidade Contrato Temporário da União (CTU).

O prazo de duração do contrato é de até quatro anos, podendo ser prorrogado por mais um ano. Já os salários são de R$ 6.130. Além disso, todos os cargos têm auxílio alimentação no valor de R$ 1.000.

Das oportunidades disponíveis, 192 são para atuação na sede do MPA em Brasília e as outras 72 estão alocadas nas Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura (SFPAs) nas 26 capitais do País. As provas estão previstas para o dia 11 de agosto.