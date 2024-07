IDT está com 647 vagas temporárias abertas para o período eleitoral; veja

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está ofertando 647 vagas temporárias, sob regime CLT, para a prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo e operacional nas eleições 2024. Veja mais abaixo todos os municípios contemplados.

A ação é uma parceria com a empresa Inova Tecnologia em Serviços Ltda, que será responsável pela alocação e gestão dos postos de trabalho de auxiliar de apoio às eleições, atuando no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Para participar, os interessados devem procurar, até o dia 12 de agosto, qualquer unidade de atendimento ou posto conveniado do IDT/Sine portando RG, CPF, currículo atualizado, Carteira de Trabalho física ou digital.