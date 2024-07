Correios publica edital para concurso com salários até R$ 6,8 mil; veja

No Ceará, há apenas uma oportunidade, além do cadastro reserva. São 33 vagas previstas para cargos de níveis médio e superior na área de medicina e segurança do trabalho

Estão disponíveis as vagas nos seguintes setores: técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

Além disso, irá destinar 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para as que se declararem negras.