Plano Safra 2023/2024 impactou positivamente em 112 mil empregos no Ceará

Esses valores se reverteram em R$ 2,9 bilhões no Valor Bruto da Produção (VBP), que considera o impacto positivo no faturamento que os produtores têm em seus negócios, conforme explica o economista e gerente executivo do Etene, Allisson Martins. Outros resultados positivos provocados pelo crédito do BNB no estado foram na elevação da massa salarial (R$ 435 milhões) e tributos arrecadados (R$ 210 milhões). Conforme aponta o economista, o crédito do Banco do Nordeste, pela sua característica de desenvolvimento, promove uma série de efeitos catalisadores na economia, na medida em que impulsiona os empreendimentos com financiamentos com prazos e taxas atrativas, possibilitando a realização de investimentos e expansão da capacidade produtiva.