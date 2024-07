Telas de check-in da Latam estão fora do ar no Aeroporto de Fortaleza

No entanto, em nota, a empresa informou que, até o momento, a operação não registrou impactos diante da queda massiva de sistemas relacionados à Microsoft a nível mundial

As telas de check-in da companhia área Latam, no Aeroporto de Fortaleza, estão fora do ar nesta sexta-feira, 19, conforme apurou O POVO.

O problema surge em meio ao apagão cibernético que atingiu serviços de comunicação em todo o mundo, contudo, a empresa não confirma relação com o problema.

Ao todo, são 12 telas disponíveis para realizar o procedimento de check-in, porém, apenas duas estão funcionando. Isso, portanto, causou uma fila no local.