Ceará recebe novo complexo solar com capacidade de abastecer 350 mil residências

O avanço dos projetos, no entanto, vai depender de como será feita a definição do modelo para o subsídio do Governo Federal, segundo o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

A infraestrutura, que mantém cerca de 100 empregos fixos, consagrou mais um passo do Estado como um polo de energia renovável no Brasil, em meio à votação do Marco Legal do Hidrogênio Verde (N° 2308/2023) no Senado Federal previsto para ocorrer nesta quarta-feira, dia 19, o que deve dar mais celeridade e segurança jurídica aos projetos de hidrogênio verde (H2V) desenvolvidos na região.

O governador destacou, ainda, a rapidez para a conclusão do projeto fotovoltaico em Jaguaretama, após conversas com a Spic Brasil no ano passado. “Nós estamos certos ao dizer que a energia renovável é efetivamente algo muito importante para o desenvolvimento econômico do estado do Ceará.”

“O estado do Ceará se preparou muito bem para esse novo momento do País e da transição energética pelo mundo, mas dependemos muito da votação que acontecerá no Senado e nos próximos meses na Câmara dos Deputados” acrescentou Elmano no evento de inauguração do Complexo Solar Panati.

A diretora-presidente da Spic Brasil, Adriana Waltrick, afirmou que a indústria do H2V necessita de subsídios para se alavancar, assim como ocorreu com a indústria solar e a eólica no passado. “É como um bebê. Para ele criar pernas e sair andando, às vezes, ele precisa de alguma ajuda das entidades públicas, do governo.”

Em 2023, a Spic Brasil firmou um memorando de entendimento com o governo cearense para estudar a viabilidade técnica de sistemas de geração de energia solar, parques eólicos offshore e a produção de hidrogênio verde e azul, com foco no Porto do Pecém , na região metropolitana de Fortaleza.

Além disso, a gestora destacou a importância da escolha do Estado para os projetos implementados pela empresa devido aos recursos naturais e ao apoio do governo estadual, que dispõe de regras pragmáticas, conforme Adriana. “Isso ajuda o empreendedor, dado que a gente tem prazos para implementar e para fazer o plano de negócio acontecer.”

Spic Brasil no mercado cearense de energia

O Ceará marcou a entrada da Spic Brasil no segmento fotovoltaico, atrelado à inauguração do Complexo Solar Marangatu no Piauí, no dia 7 de junho. Com uma capacidade de 778 MW, ambos os investimentos somam mais de R$ 2 bilhões, incluindo apoio do Banco do Nordeste (BNB). O BNB foi responsável por 65% do financiamento do projeto cearense, os outros 35% foram via capital próprio dos acionistas.

No início, os dois projetos foram desenvolvidos pela Recurrent, e a Spic entrou na sociedade, com 70%, para a implementação das obras. Agora, apenas a Spic permanecerá na operação. A energia produzida pelos projetos já está 75% comprometida em contratos de compra de longo prazo, mas o restante será negociado no mercado livre. O percentual específico do Ceará não foi divulgado.